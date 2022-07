Pinnen met gestolen bankpas Westerstraat

Omschrijving

Die middag gaat rond 14.00 uur de telefoon bij het slachtoffer. Een zogenaamde bankmedewerkster meldt dat het fraudeteam van de bank bezig is met een onderzoek o.a. naar de bankrekening van het slachtoffer: er zouden verdachte transacties hebben plaatsgevonden in het buitenland. De medewerkster meldt dat er een malware virus in zijn netwerk zit dat invloed heeft op zijn bankrekening. Zij stelt voor om de ICT-medewerkers van de bank in te schakelen die de malware kunnen neutraliseren.

Het slachtoffer schrikt hier van en verleent zijn medewerking:

- Op aanwijzing van de medewerker downloadt hij Any Desk op zijn computer;

- Tussen 14:00-16:30 blijft hij aan de lijn en mag hij verbinding niet verbreken of gebruik maken van zijn mobiele telefoon;

- Slachtoffer wordt regelmatig in de wacht gezet zodat de medewerkster kan overleggen met ICT;

- Slachtoffer stelt op aandringen van de medewerker zijn geplande visite uit naar later die middag;

- Slachtoffer spreekt pincode bankpas en pincode bankapp in via opname bandje;

- Slachtoffer geeft desgevraagd ook code modem aan de medewerkster door;

- De medewerkster stelt voor dat slachtoffer ook zijn mobiele telefoon laat onderzoeken door de bank. Dit weigert slachtoffer.

Daarna geeft de medewerkster aan dat de bankpas geblokkeerd is en dat deze wordt opgehaald om te kijken wat er aan de hand is met de bankpas. Als de medewerkster het slachtoffer vertelt dat de ophaaldienst in zijn buurt is om de bankpas op te halen, wordt er aangebeld. Er staat een man voor de deur bij het slachtoffer en deze man zegt dat hij van de bank is.

Het slachtoffer laat de man binnen. De man kijkt eerst naar het modem en vraagt dat of hij de mobiele telefoon van het slachtoffer mag bekijken. Het slachtoffer geeft hem zijn mobiele telefoon en de man verricht gedurende een aantal minuten diverse handelingen op de telefoon. Het slachtoffer heeft nog steeds de zogenaamde bankmedewerkster aan de lijn. De vrouw vraagt het slachtoffer om de bankpas in een envelop af te geven aan de man. De man verlaat daarna de woning.

Als het slachtoffer vlak daarna bezoek krijgt van een vriend en deze vriend zegt dat hij denkt dat het slachtoffer opgelicht wordt, verbreekt het slachtoffer het telefoongesprek met de medewerkster. Na overleg met zijn bezoek, belt hij de bank en krijgt te horen dat er diverse transacties hebben plaatsgevonden. In totaal is er voor duizenden euro’s opgenomen met de gestolen bankpas.

Signalement verdachte

Er zijn beelden van een man die geld opneemt met de gestolen bankpas. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 20 en 25 jaar oud;

- Snorretje;

- Droeg een oranje hoodie met blauwe mouwen vanaf elleboog en blauwe streep op bovenarm, een blauwe broek, donker gekleurde schoenen met zilverkleurig accent op de wreef en een donker kleurige baseball pet met New York Yankies embleem.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.