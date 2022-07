Diefstallen uit bedrijven Nieuwe Looiersstraat en Amsteldijk

Omschrijving

Donderdagmiddag 17 maart 2022 is een bedrijf op de Nieuwe Looiersstraat het doelwit van de man. Stilletjes komt hij het bedrijf binnen en kijkt even rond. Als de man doorheeft dat er niemand anders in de ruimte aanwezig is, pakt hij snel een laptop en gaat er vandoor. De medewerkers van het bedrijf bevinden zich op dat moment even in andere ruimten en dat is dus genoeg tijd voor de man om toe te slaan.

Op vrijdagmiddag 3 juni 2022 brengt dezelfde man een bezoekje aan een fitnessclub op de Amsteldijk. Al zoekend loopt de insluiper door een lege ruimte in fitnessclub tot hij iets van waarde vindt. Als hij wil vertrekken met de buit, een duur horloge, krijgt hij eerst de deur niet open en legt hij het horloge dan even terug. Na enige tijd probeert hij het nogmaals en lukt het hem alsnog om te vertrekken met de buit.

Signalement verdachte

In beide gevallen lijkt het erop dat de man de bedrijven alleen binnen is gegaan op zoek naar waardevolle spullen om te stelen. Gelukkig zijn beide bedrijven voorzien van camera’s en is de verdachte goed op beeld vastgelegd. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Rond de 50 jaar oud;

- Kalend.

Informatie delen

