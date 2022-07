Explosie bij woning Bankwerkerij

In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 april 2022 vindt bij een woning aan Bankwerkerij in Amsterdam-Noord een zware ontploffing plaats. Twee nog onbekende personen duwen een explosief door de brievenbus naar binnen, brengen het vervolgens tot ontploffing en veroorzaken zo gigantische schade. De recherche is dringend op zoek naar informatie over de zaak.

Omschrijving

Beveiligingscamera’s leggen vast wat er die nacht precies gebeurt. Iets voor 04.00 uur komen twee personen op een scooter bij de woning aan. Nadat ze zijn afgestapt, pakken ze een donkerkleurig pakket uit een plastic tas en lopen naar de woning toe. Het pakket wordt vervolgens door de brievenbus van de woning geduwd. Aan het pakket zit een lange draad en daar lopen de personen mee weg. De twee gaan even verderop staan wachten en vervolgens vindt er een grote explosie plaats.

Het naar binnen geduwde pakket betreft dus een explosief. Vlak voordat de personen het explosief buiten opblazen, wordt één van de bewoners binnen al wakker van geluiden bij de voordeur. Ze is bang voor een inbraak en gaat snel kijken. Bij de deur ziet ze het pakket door de brievenbus zitten en snapt niet goed wat er aan de hand is. Haar eerste reactie is het pakket vastpakken en terug naar buiten duwen, maar de bewoonster merkt dat ze tegendruk krijgt. Wanneer ze beseft dat ze het pakket niet weg krijgt, rent ze naar de woonkamer en probeert via de beelden van de beveiligingscamera’s te achterhalen wat er gaande is. Ze ziet de twee mannen bij haar woning staan en kort daarna klinkt er een enorme knal. Ramen springen, deuren worden uit hun sponningen geblazen en voorwerpen vliegen in het rond. Wonder boven wonder raakt de bewoonster niet gewond en gelukkig geldt hetzelfde voor haar twee in de woning aanwezige kinderen.

Onderzoek en sporen

De bewoonster schakelt na de explosie direct de politie in en verschillende (specialistische) eenheden komen ter plaatse. Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan op de plaats delict en hierbij treffen agenten interessante sporen aan. Deze sporen worden uiteraard verder onderzocht.

Schade en impact

De ontploffing zorgt voor ontzettend veel schade aan, in en rond de woning. Nagenoeg alle ramen zijn kapot en binnendeuren en –muren raken ontzet. De voordeur vliegt met zoveel kracht uit de sponning dat hij in een auto op straat wordt geslagen. Ondanks het feit dat er niemand gewond raakt, is de impact van het incident op de bewoonster en haar kinderen groot. Het idee dat de vrouw het explosief vast heeft gepakt en net op tijd toch weg is gerend, is erg heftig.

Informatie gezocht

Naast het forensische sporenonderzoek hoopt de recherche ook meer informatie van het publiek over de zaak te krijgen. Wie weet meer over de twee verdachten? Of kan de recherche duidelijkheid geven over de toedracht van het incident? Waarom dit is gebeurt, is uiteraard ook onderwerp van onderzoek en tips hierover zijn zeer welkom.

Contact met de politie

Kunt u de recherche mogelijk verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.