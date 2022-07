Pinnen met een gestolen bankpas Distelweg

Omschrijving

Het slachtoffer kreeg die dag een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van haar bank. Deze zogenaamde medewerker vertelde het slachtoffer dat er een verdachte transactie op haar rekening zou zijn waargenomen en dat de rekening daarom werd geblokkeerd. Ook was het volgens de medewerker nodig dat een andere medewerker de bankpas van het slachtoffer op zou komen halen. De medewerker aan de telefoon gaf het slachtoffer een code, speciaal bedoeld om te kunnen verifiëren of de persoon die de pas kwam ophalen de juiste was.

Na het gesprek stond er een man bij het slachtoffer aan de deur. Deze man gaf het slachtoffer de gevraagde code en het slachtoffer gaf haar pas aan hem mee. Het signalement van deze man:

- Donkere huidskleur;

- Tussen de 30 en 40 jaar oud;

- Ongeveer 1.90 meter lang;

- Stevig postuur;

- Kort, zwart haar.

Vervolgens werd bij een geldautomaat aan de Distelweg door een groot geldbedrag opgenomen met de bankpas van het slachtoffer. Uit de beschikbare camerabeelden blijkt dat een man als omschreven door het slachtoffer als de man die bij haar aan de deur stond de transactie uitvoerde. Het is onduidelijk hoe deze man aan de pincode van het slachtoffer is gekomen, zelf geeft ze aan die niet genoemd te hebben in het telefonische gesprek.

Pas op!

Door te benadrukken dat de bankpas alleen mag worden meegegeven aan iemand die de speciale code weet, wordt duidelijk dat deze oplichters inspelen op het mogelijke wantrouwen dat mensen hebben als het gaat om dit soort zaken. Geef uw bankpas nooit aan iemand mee, ook niet als iemand de ‘juiste’ code geeft.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.