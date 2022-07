Gebruik maken van frauduleus verkregen creditcard in Amsterdam en Rotterdam

Omschrijving

Het slachtoffer krijgt in de nacht van 5 op 6 oktober 2021 een SMS van haar bank. In het bericht wordt aangegeven dat de limiet van haar bankrekening zojuist is verhoogd. Ook bevat het bericht een waarschuwing om direct contact op te nemen met de bank indien de verhoging niet op haar verzoek heeft plaatsgevonden. Als het slachtoffer via internetbankieren haar rekening bekijkt, ziet ze dat ze opeens een groot bedrag in de min staat. Het geld staat gereserveerd voor een onbekend creditcardnummer. Na contact met haar bank blijkt dat het slachtoffer meerdere creditcards op haar naam heeft staan, maar ze heeft er slechts één zelf aangevraagd en geactiveerd. De andere kaarten zijn dus door iemand anders aangevraagd en een van deze passen is daarna ook geactiveerd. Met die geactiveerde creditcard wordt in september en oktober meerdere malen voor grote bedragen geld opgenomen en betaald.

Signalement verdachten

Verschillende transacties met de creditcard staan op beeld en hier zijn meerdere verdachten op te zien. Het gaat om drie verdachten, het zou kunnen dat de eerste en de tweede verdachte dezelfde persoon zijn. Het signalement van de verdachten:

Verdachte 1 (betaalt met de creditcard bij een elektronicawinkel in Rotterdam)

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Tussen de 25 en 30 jaar oud;

- Donker baardje en snor;

- Droeg een zwarte Nike jas met opvallend lichte rits, zwart-witte koordjes aan kraag, wit shirt, witte sportschoenen met opdruk en zwarte pet met wit logo.

Verdachte 2 (pint met de creditcard bij een pinautomaat aan de Slotermeerlaan)

- Persoon met zwarte Nike jas met opvallend lichte rits, zwart-witte koordjes aan kraag, wit shirt, witte sportschoenen en zwarte pet aan/op.

Verdachte 3 (pint met de creditcard bij een pinautomaat aan Wisseloord)

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Droeg een mondkapje, een donkere jas van het merk Nike met capuchon, donkere sportschoenen met witte zool en zwarte pet.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.