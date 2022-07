Openlijke geweldpleging Korte Leidsedwarsstraat

In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 mei 2022 zijn twee portiers en een medewerker van een club in de Korte Leidsedwarsstraat door drie mannen mishandeld. Bij de aanhouding van twee van die drie mannen (verdachte 1 en verdachte 2) worden ook nog twee politieagenten verwond. De derde man (verdachte 3) weet in alle commotie te ontkomen en naar hem is de politie op zoek.

Omschrijving

Verdachte 1 en verdachte 2 misdragen zich die nacht in de horecagelegenheid en worden daarom de club uit gezet. Eenmaal op straat probeert verdachte 2 toch weer naar binnen te gaan. Een van de portiers (slachtoffer 1) ziet dat en probeert de verdachte tegen te houden. Hierop ontstaat een vechtpartij en de portier valt op de grond. Vervolgens wordt hij mishandeld door verdachte 1, verdachte 2 én verdachte 3. De manager van de club probeert de verdachten bij de portier weg te halen, maar ontvangt dan zelf ook trappen. Als slachtoffer 1 is ontzet, ziet hij dat de drie verdachten zich richten op een andere portier (slachtoffer 2). Ook slachtoffer 2 wordt door de drie verdachten geslagen en geschopt. Daarnaast is het bij de recherche bekend dat een aantal omstanders ook gewond raakt door de agressie van het trio, maar deze personen hebben zich – ook na oproepen in media – nog niet gemeld.

Ondertussen wordt de politie gebeld en als de verdachten dit merken, lopen ze weg. De portiers lopen echter achter de verdachten aan om aan de meldkamer door te kunnen geven om wie het gaat. Vervolgens kunnen verdachte 1 en verdachte 2 direct worden aangehouden, maar verdachte 3 weet te ontkomen. Bij de aanhouding raken twee politieagenten gewond.

Signalement verdachte

Er zijn beelden van de openlijke geweldpleging. De beelden van verdachte 3 deelt de politie nu herkenbaar in de hoop zijn identiteit te achterhalen. Zijn signalement:

- Man;

- Ongeveer 20 jaar;

- Lichte huidskleur;

- Opgeschoren haar;

- Geschoren gezicht;

- Droeg: pet met lichte voor –en donkere achterzijde met meerkleurig embleem voor, donker t-shirt met lange mouwen, donkerkleurig schoudertasje, regenjas met donkere voor –en lichte achterkant en capuchon, donkerblauwe spijkerbroek en donkerkleurige schoenen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.