Openlijke geweldpleging supermarkt Pieter Calandlaan

Omschrijving

Het slachtoffer doet die middag rond 17.15 uur boodschappen in de supermarkt. Terwijl hij door de winkel loopt, ziet hij dat twee mannen naar hem kijken en hij krijgt het idee dat ze het over hem hebben. Hij kent deze mannen verder niet. Het slachtoffer loopt vervolgens door naar een kassa en legt daar zijn boodschappen op de band. Al snel ziet hij dat de twee mannen bij de naastgelegen kassa zijn gaan staan. Het slachtoffer blijft naar de mannen kijken en één van de mannen (verdachte 1) kijkt terug. Als het slachtoffer ondertussen bij de kassa doorloopt, hoort hij dat verdachte 1 “wat kijk je?” tegen hem zegt. Er volgt een confrontatie tussen de twee. Vrijwel direct loopt verdachte 1 naar het slachtoffer toe en slaat hem plotseling hard in zijn gezicht. Verdachte 1 pakt het slachtoffer beet, de andere man (verdachte 2) voegt zich bij hem en begint het slachtoffer ook te slaan. Op een gegeven moment weet het slachtoffer zich los te krijgen, maar wordt dan opnieuw aangevallen door verdachte 1. Het slachtoffer komt hierbij ten val. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, slaan en schoppen verdachte 1 en verdachte 2 hard op hem in. Verdachte 1 geeft hem onder andere een trap in zijn gezicht. Personeel en klanten van de winkel proberen verdachte 1 en verdachte 2 bij het slachtoffer weg te krijgen en na enige tijd lukt dit. De mannen verlaten de winkel, het slachtoffer blijft achter en belt de politie. Ondanks de harde slagen en schoppen vallen de verwondingen van het slachtoffer mee: hij houdt er vooral schrammen, pijnlijke plekken en last van zijn nek aan over.

Signalement verdachten

Het hele incident staat op beeld en ook de verdachte zijn duidelijk vastgelegd. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat

- Wordt zo'n 1.80 meter geschat;

- Opgeschoren donker haar, baardje.

Verdachte 2

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat;

- Wordt tussen de 1.60 en 1.70 meter geschat;

- Donker, krullend haar.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.