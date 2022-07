Overval tankstation Laarderhoogtweg

Omschrijving

De aanwezige medewerkster van het tankstation staat die avond vlak voordat ze het station gaat afsluiten rond 20.00 uur buiten een sigaret te roken. Wanneer ze weer naar binnen gaat, ziet de medewerkster bij de ingang twee mannen op haar af komen rennen. Vervolgens wordt ze hardhandig beetgepakt en door de mannen mee naar binnen genomen. De twee duwen de vrouw in de richting van de personeelsingang die leidt naar de balie, roepen iets over een kluis en zeggen dat ze de deur moet openen. Op dat moment voelt het slachtoffer dat er iets scherps tegen haar rug wordt gehouden en ze doet de deur dus open. Eén van de mannen (verdachte 1) duwt de medewerkster naar de kassa en gaat met haar mee, de ander (verdachte 2) loopt naar het kantoor. Verdachte 1 roept opnieuw dat de medewerkster ‘de kluis’ moet openen, maar ze weet niets van een kluis. De medewerkster opent daarom de kassa maar en verdachte 1 haalt hier geld uit. Terwijl hij dit aan het doen is, komt er een klant binnen. Verdachte 1 roept naar verdachte 2 dat er iemand binnen is gekomen en samen rennen ze achter de klant aan naar buiten. De mannen weten tijdens de overval cash geld en sloffen sigaretten buit te maken.

De medewerkster drukt dan op de alarmknop om de politie te alarmeren en neemt ondertussen ook telefonisch contact op. Niet veel later arriveert de politie. De klant die tijdens de overval binnenkwamen en snel wegvluchtte, komt in de tussentijd terug en blijft bij de medewerkster wachten tot de politie er is.

Signalement verdachten

Beveiligingscamera’s in het tankstation filmen de hele overval, maar de twee mannen hebben hun gezichten dan bedekt. Gelukkig zijn er echter ook beelden van vlak voor de overval wanneer de mannen zonder gezichtsbedekking langs de ingang van de parkeergarage van een grote meubelzaak fietsen. Kort daarna lopen de twee dezelfde parkeergarage in en hebben dan nog steeds geen gezichtsbedekking op. De signalementen van de verdachten:

Verdachte 1

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Rond de 20 jaar oud;

- Rond de 1.70 meter lang;

- Normaal postuur;

- Zeer kort, zwart haar.

Verdachte 2

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Rond de 20 jaar oud;

- Rond de 1.75 meter lang;

- Normaal postuur;

- Kort, zwart haar.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.