Pinnen met een gestolen bankpas na babbeltruc Slotervaart

Op vrijdagochtend 25 februari 2022 is een hoogbejaarde vrouw woonachtig in Slotervaart slachtoffer geworden van een babbeltruc. Criminelen hebben vervolgens met daarbij verkregen bankpassen voor duizenden euro’s op verschillende locaties in Amsterdam gepind. De recherche heeft beelden van een verdachte.

Omschrijving

Het slachtoffer wordt die ochtend door een onbekend nummer wakker gebeld. Het slachtoffer is dan nog erg slaperig en weet niet wie ze aan de telefoon heeft. Een persoon met een mannenstem vertelt haar dat er iets mis is met haar bankrekening. Om dit te verhelpen zal er iemand langskomen om haar bankpas op te halen. Even later wordt er aangebeld en een koerier meldt dat hij de bankpas op komt halen. Het slachtoffer geeft hem in goed vertrouwen haar twee bankpassen mee.

Later die dag wordt het slachtoffer gebeld door een echte bankmedewerker. Die vertelt haar dat haar bankrekening is geblokkeerd omdat er grote bedragen zijn opgenomen. In een paar uur tijd hebben criminelen haar bankrekening geplunderd. Er is voor duizenden euro’s op meerdere plekken in Amsterdam gepind. Het slachtoffer kan zich niet herinneren of en wanneer ze haar pincode heeft doorgegeven.

Verschillende transacties met de gestolen bankpas staan op beeld. In alle gevallen waar beelden van zijn, is te zien dat één verdachte de transacties doet. Deze man wordt er ook van verdacht de bankpas bij het slachtoffer te hebben opgehaald, daar is hij vastgelegd door camera’s in de centrale hal van het wooncomplex van het slachtoffer.

Signalement verdachte

Ten tijde van het ophalen van de bankpas zag de verdachte er als volgt uit:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Krullend haar;

- Post NL jas;

- Blauw mondkapje;

- Donkere joggingbroek;

- Witte sneakers.

Als hij de bankpas heeft, rent hij het complex uit met alleen nog een grijze hoodie aan. De Post NL jas heeft hij hoogstwaarschijnlijk verstopt onder zijn hoodie.

De verdachte is later te zien in verschillende winkels waar hij pint met de gestolen bankpassen van het slachtoffer. Op die momenten draagt hij geen Post NL jas meer, maar een zwarte jas met bontkraag van het merk Canada Goose.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.