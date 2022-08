ADO relschoppers in beeld

De politie honden werden ook niet ontzien. Zo werd er met een kettingslot op de rug van een diensthond geslagen en werd er een brandende fakkel onder een hond gegooid. In Team West tonen we camerabeelden van relschoppers waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld. Omdat het vermoeden bestaat dat er mogelijk twee verdachten minderjarig zijn worden deze geblurred getoond. Deze personen krijgen de gelegenheid zich te melden anders worden deze beelden volgende week dinsdag 30 augustus getoond.

Vragen

Herkent u een persoon op de beelden of andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.