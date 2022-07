Aanranding in trein Breda - Tilburg

We zoeken deze man voor een aanranding in de trein van Breda naar Tilburg. Uiteraard hebben we het slachtoffer vanwege privacy redenen helemaal onherkenbaar gemaakt.

Omschrijving

Hij is in gesprek met zijn slachtoffer en probeert haar, tegen haar wil, te betasten. Niet alleen in de trein staat hij op beeld, ook op het station in Breda zien we hem goed. Hij legt daar al contact met zijn slachtoffer.