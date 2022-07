Vrouw zwaar gewond geraakt - Meerheuvelweg - Den Bosch

Bij een festival dat afgelopen weekend, zaterdag 16 en zondag 17 juli, werd gehouden bij het Engelermeer in 's-Hertogenbosch is een 50-jarige vrouw zwaar gewond geraakt.

Omschrijving

Het slachtoffer was aan het werk als beveiliger tijdens het festival toen zij door nog onbekende oorzaak van een vlot viel. We zoeken dringend getuigen. De vrouw liep diverse botbreuken op en is geopereerd in het ziekenhuis.