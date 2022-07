Bedreiging, vernieling en poging zware mishandeling metrostation Wibautstraat

Omschrijving

De monteur is die ochtend rond 10.30 uur op het station bezig met het repareren van een toegangspoort. Terwijl hij aan het werk is, ziet de monteur dat de onbekende man de servicedeur bij de poortjes opentrapt. Hij spreekt de man hierop aan en er volgt een discussie tussen de twee. Plotseling loopt de man weg om iets verderop zijn tas open te maken en er een voorwerp uit te halen. Op het moment dat hij terugloopt naar de monteur wordt duidelijk wat dit voorwerp is: een mes. Met het mes haalt de man vervolgens uit naar het hoofd van de monteur. De monteur kan nog net een paar stappen naar achteren doen, maar wordt alsnog door het mes geraakt op zijn bovenlijf. Terwijl de monteur weg probeert te lopen, blijft de man hem benaderen en met het mes bedreigen. Op een gegeven moment roept de man dat de monteur "geluk heeft dat hij weg moet" en verlaat het station.

Dankzij zijn dikke werkjas raakt de monteur niet gewond door de aanval met het mes. Wel zit er een behoorlijke snee in de jas op de plek waar het mes hem geraakt heeft.

Signalement verdachte

Het hele incident en een verdachte zijn op beeld vastgelegd. Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur

- Normaal postuur;

- Rond de 1.75 à 1.80 meter lang;

- Donker, krullend haar;

- De monteur schatte hem rond de 35 à 40 jaar oud.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.