Babbeltruc Montrealdreef in Utrecht

Dinsdag 31 mei 2022 is er een 77-jarige mevrouw slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een beller heeft zich voorgedaan als de politie en tijdens het gesprek om de pincodes en om vervolgens de passen in een enveloppe te doen. Die enveloppe zou dan worden opgehaald door een bankmedewerker. Vervolgens is er gepind voor in totaal €1000,- met twee verschillende passen en heeft het slachtoffer uiteraard nooit meer haar pinpassen teruggekregen.

Omschrijving

Op dinsdag 31 mei 2022 omstreeks half 3 werd het 77-jarige slachtoffer gebeld. De beller deed zich aan de telefoon voor alsof hij van de politie was en dat er personen achter de bankgegevens van de aangever zouden zitten. Even later werd er gezegd dat de aangeefster zou worden doorverbonden met de bank, om te kunnen checken of er geld van haar rekening zou zijn afgeschreven. Nadat er enige tijd verstreken was, nota bene 1.5 uur verder, tussen dus de beller en aangeefster, had ze haar pincodes verteld. De aangeefster werd verteld dat ze haar pinpassen en telefoon in de enveloppe moest doen en dat de bankmedewerker die zou komen ophalen. Even later stond de neppe bankmedewerker voor de deur, waarop de aangeefster de enveloppe heeft overhandigd. De aangeefster werd verteld dat ze haar spullen tussen 18:00 – 18:30 terug zou krijgen van de bankmedewerker. Niet veel later is er met beiden pinpassen geldopgenomen; tweemaal €500,-.