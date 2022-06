Beroving cameraman RTV Utrecht

Omschrijving

Een cameraman en verslaggeefster waren op maandagmiddag rond 17.30 uur op de Australiëlaan in Utrecht aan het werk voor een nieuwsverslag over de werkzaamheden aan de Galecopperbrug. Uit het niets kwamen er twee jongens op hen af. Eén van hen sloeg de cameraman en trok de camera met statief uit zijn handen.

Kruipruimte

Onlangs kreeg de politie een tip van iemand die de camera en statief had zien liggen in een kruipruimte van een flat aan de Gasperilaan in Utrecht. Na de vondst zijn de spullen meteen door de technische recherche onderzocht op sporen.

Inmiddels is de camera weer terug bij RTV Utrecht. Het apparaat is onbeschadigd, al ontbreekt wel de zogeheten WMT-zender ter waarde van ongeveer 10.000 euro. Verder is een aantal kabels ruw kapotgetrokken.

Bewakingsbeelden

Vlak vóór en ná de roof heeft een beveiligingscamera aan de Rooseveltboulevard de verdachten vastgelegd. Daarop is te zien hoe drie jongens op één scooter richting de locatie rijden waar de filmploeg aan het werk is. Zes minuten later is de beroving een feit en rijdt de scooter weer door het beeld in de andere richting. Op de beelden is goed te zien dat het statief omhoogsteekt.

Dit zijn de jongens die de filmploeg van RTV Utrecht hebben mishandeld en beroofd. Help mee ze te vinden!

Ook zijn er beelden van de beroving zelf. Dat beeld is erg onduidelijk, maar geeft wel een goed beeld van waar de beroving heeft plaatsgevonden.

De beroving van de RTV Utrecht filmploeg vond plaats op de Australiëlaan, tussen de Ikea en het Amsterdam-Rijnkanaal

Signalementen

Uit de bewakingsbeelden blijkt dat er drie jongens betrokken zijn bij de cameraroof. De slachtoffers hebben er twee gezien. Van de jongen die de cameraman sloeg en de camera uit zijn handen trok is een signalement bekend.

Verdachte 1

lichtgetinte huid

16- 25 jaar

ongeveer 1.85m

dun postuur

donker haar

donkerblauwe trui, bodywarmer eroverheen

donkere trainingsbroek

wollen, dunne handschoenen

De tweede verdachte, die tijdens de roof op afstand bleef, is in ieder geval kleiner dan verdachte 1. Verder is bekend dat ze reden op een oranje/rode scooter.