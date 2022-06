Overval juwelier in Vleuten

Laatste update: 22-06-2022 | 10:31 Zaaknummer: 2022141166 Datum delict: 19-05-2022 Plaats delict: Vleuten

Een juwelier in het winkelcentrum Vleuterweide is op donderdag 19 mei slachtoffer geworden van een poging tot gewapende overval. De verdachte is zonder buit gevlucht op een motorscooter. Het rechercheonderzoek is in volle gang en is op zoek naar getuigen die zich nog niet hebben gemeld of die camerabeelden hebben.