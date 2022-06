Wie herkent deze verdachten van een straatroof?

Laatste update: 08-06-2022 | 13:59 Zaaknummer: PL1100-2022094550 Datum delict: 14-05-2022 Plaats delict: Beverwijk

Op 14 mei 2022 heeft in Beverwijk een straatroof plaatsgevonden door vier verdachten. Twee jongens uit Tilburg werden door het viertal met steekwapens geconfronteerd en moesten hun bezittingen afgeven. De politie geeft nu beelden vrij van drie van de verdachten. Eén van hen is aangehouden, van de andere twee op de beelden is de identiteit nog niet bekend. Omdat de verdachten mogelijk minderjarig zijn zijn hun gezichten onherkenbaar in beeld, mochten ze niet worden herkend of indien ze zich niet komen melden worden de gezichten later wèl herkenbaar gedeeld.