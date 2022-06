Inbraak bedrijf aan Betula (De Kwakel)

Omschrijving

De drie verdachten komen die avond aan in een witte Skoda en lopen vervolgens naar de hoofdingang van het bedrijf. Eén van de verdachten breekt met een voorwerp de deur open en vervolgens betreden de drie het pand. Het vermoeden bestaat dat de verdachten na binnenkomst bij de receptie een bezoekerspas hebben gepakt: ze openen namelijk deuren die afgesloten waren doormiddel van een paslezer.

De verdachten doorzoeken diverse ruimtes op de eerste en tweede etage van het bedrijf. Hierbij breken zij ook meerdere kasten open. Op een gegeven moment gaat het trio weer weg.

Later blijkt dat de verdachten niets hebben meegenomen. Hoewel er dus geen spullen zijn gestolen, heeft het bedrijf wel schade opgelopen door het openbreken van de toegangsdeur en diverse kasten.

Signalement verdachten

De verdachten staan op beeld bij het openbreken van de hoofdingang en op verschillende momenten in het pand. Ook is hun auto gefilmd. De signalementen van de drie verdachten:

Verdachte 1

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Vol/gezet postuur;

- Droeg: een donker kleurig jack / zwarte sjaal of mondkapje voor zijn mond / blauwe spijkerbroek met witte slijt plekken / zwarte schoenen met een witte zool.

Verdachte 2

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Droeg: een donker kleurig jack met zowel op zijn linker als rechter borst een opvallend embleem / zwarte sjaal of mondkapje over zijn mond en neus / donker blauwe spijkerbroek / zwarte schoenen.

Verdachte 3

- Man;

- Donkere huidskleur;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Slank/atletisch postuur;

- Droeg: een donker jack met daaronder een grijze capuchon trui / heeft een muts of sjaal over zijn hoofd / grijze trainingsbroek / zwart-witte sportschoenen.

Het voertuig betreft een witte Skoda Rapid met een zwart dak. Het kenteken van deze auto wordt uiteraard door de recherche onderzocht.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.