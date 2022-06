Mishandeling station Amsterdam-Zuid

Omschrijving

Dinsdagavond laat, 26 september 2021, staat een 18-jarige jongen rond middernacht met een vriend op treinstation Amsterdam Zuid. De twee hebben net in een café naar een wedstrijd van Ajax gekeken en zingen nog hardop een lied over Ajax. Twee jongens op een ander perron schreeuwen dat het zingen moet stoppen en schelden de jongens. Daar blijft het niet bij, want de twee jongens komen naar het perron waar het slachtoffer en zijn vriend inmiddels rustig op een bankje zijn gaan zitten. Er ontstaat een woordenwisseling. Eén van de jongens spreekt dreigende woorden uit over iets dat hij in zijn tas zou hebben. Het slachtoffer weet niet wat er in de tas zit maar voelt zich geïntimideerd en is bang dat het om een mes of ander wapen gaat. Als zijn vriend vervolgens een klap krijgt van de andere verdachte, gaat het mis.

Er ontstaat een schermutseling waarvan het slachtoffer zich niet alles kan herinneren. Wel weet hij dat hij harde klappen op zijn gezicht krijgt direct pijn voelt aan zijn gezicht. Hij valt op de grond en probeert zijn gezicht met zijn handen te beschermen. Op het moment dat het slachtoffer geen klappen meer voelt, staat hij gelijk op en loopt naar een trein die zojuist op het perron is gearriveerd. De politie wordt gebeld en een conducteur gaat bij de verdachten staan. De politie wordt gebeld en een conducteur gaat bij de verdachten staan.

Verwondingen slachtoffer

Het jonge slachtoffer heeft door de klappen letsel in zijn gezicht en een hersenschudding opgelopen. Ook heeft hij nog lang last gehad van hoofdpijn en misselijkheid door de hersenschudding.

Sinds dit incident is het jonge slachtoffer veel angstiger geworden, vooral als hij met de trein moet reizen. Het slachtoffer moet voor zijn studie vaak reizen met de trein en wordt elke keer weer herinnerd aan het incident.

Signalement verdachten

Er zijn beelden van de mishandeling en de signalementen van de verdachten zijn bekend. Vanwege de mogelijk minderjarige leeftijden krijgen de verdachten van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd zich bij de politie te melden. Doen ze dit niet, dan worden er herkenbare beelden van hen extern gedeeld.

Verdachte 1:

- zeer licht getinte huidskleur;

- zwarte muts;

- witte trui met capuchon;

- zwarte jas eroverheen;

- donkere lange broek;

- witte sneakers.

Verdachte 2:

- getinte huidskleur;

- zwartkort krullend haar;

- donkere bovenkleding

- donkere broek;

- donkere sneakers.

Informatie delen

Weet u wie de verdachten op de beelden zijn of heeft u andere informatie over de mishandeling zelf? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.