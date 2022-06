Openlijke geweldpleging - poging doodslag Lijnbaansgracht

In de nacht van donderdag 24 of vrijdag 25 februari 2022 worden twee vrienden op de Lijnbaansgracht in het centrum van Amsterdam zwaar mishandeld en krijgen hierbij harde trappen tegen het hoofd. De politie heeft beelden van twee verdachten en wil weten wie zij zijn.

Omschrijving

De slachtoffers zijn die nacht wezen stappen in het centrum van Amsterdam. Rond 03.00 uur verlaten ze een café aan de Lijnbaansgracht en worden dan uit het niets door twee mannen aangevallen. Het duo heeft het blijkbaar op de vrienden gemunt en slaat ze plotseling met grof geweld in elkaar. Beide slachtoffers kunnen zich later nog maar flarden van de mishandeling herinneren, maar beelden laten duidelijk zien wat er gebeurd is.

Camera’s leggen vast dat het ene slachtoffer (slachtoffer A) zomaar een harde klap krijgt van een van de mannen (verdachte 1). Slachtoffer A valt vervolgens achterover op de straat. Terwijl slachtoffer A op de straat ligt, wordt hij door verdachte 1 tegen zijn hoofd getrapt. Tegelijkertijd valt ook het andere slachtoffer (slachtoffer B) het beeld in. Hij valt net als zijn vriend op straat. Wanneer slachtoffer B op de grond ligt, wordt hij door de tweede man (verdachte 2) op zijn hoofd getrapt. Verdachte 1 loopt vervolgens ook naar slachtoffer B en verdachte 1 en verdachte 2 trappen allebei tegen het hoofd van slachtoffer B. Er komt een beveiliger bij die de mannen weg duwt bij slachtoffer B. De verdachten lopen samen met de beveiliger weg, slachtoffer B blijft bewegingloos op straat liggen. Ondertussen probeert slachtoffer A weer op te staan. Terwijl slachtoffer A probeert op te staan, wordt hij weer aangevallen door de twee mannen. Verdachte 1 en verdachte 2 trappen tegen slachtoffer A. De beveiliger probeert de verdachten weg te halen bij slachtoffer A die bewegingsloos op zijn rug op straat ligt. De mannen gaan even een café in, maar komen vrijwel direct weer terug. Ze lopen langs slachtoffer B, hij zit op dat moment nog op straat. Terwijl verdachte 1 en verdachte 2 langslopen, geven zij allebei slachtoffer B nog een klap tegen zijn hoofd. De mannen lopen vervolgens weg.

De slachtoffer lopen allebei behoorlijk lichamelijk letsel op door het geweld, bij één blijkt zelfs zijn bovengebit uit zijn mond te zijn geslagen/geschopt.

Signalement verdachten

De twee verdachten zijn op verschillende momenten vastgelegd op beeld. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Tussen de 25 en 30 jaar oud;

- Lichte huidskleur;

- Gezet postuur;

- Kort donker haar, zijkanten opgeschoren;

- Donker halflange jas, blauw/grijze broek;

- Donkere schoenen.

Verdachte 2

- Tussen de 20 en 25 jaar oud;

- Lichte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Kort haar, lichte inhammen;

- Donkere jas, spijkerbroek;

- Donkere schoenen.

De verdachten waren samen met nog een derde man. Omdat hij geen geweld tegen de slachtoffers heeft gebruikt, deelt de politie zijn beelden niet herkenbaar.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.