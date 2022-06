Overval avondwinkel Pieter Baststraat

Donderdagavond 31 maart 2022 hebben twee mannen een gewapende overval gepleegd op een avondwinkel aan de Pieter Baststraat. Eén van hen heeft hierbij gericht op een medewerker van de winkel geschoten. De recherche is dringend op zoek naar meer informatie over deze overvallers.

Omschrijving

Een medewerker van de winkel is die avond rond 22.30 uur schappen aan het vullen als hij iemand hoort binnenkomen die direct zegt dat er sprake is van een overval. Wanneer de medewerker zich vervolgens omdraait, ziet hij twee mannen staan en één man heeft een groot mes bij zich. Het slachtoffer rent naar buiten om hulp te halen, ondertussen gaan de overvallers in de winkel op zoek naar waardevolle spullen. Op een gegeven moment gaat de medewerker weer terug naar binnen en probeert te voorkomen dat de overvallers goederen meenemen. Hierbij ontstaat een worsteling tussen de medewerker en de overvallers en het duo verlaat daarna snel de winkel. Ook het slachtoffer loopt naar buiten en ziet dan dat één van de overvallers een vuurwapen op hem richt en een schot lost. Gelukkig wordt de medewerker niet geraakt. De overvallers vluchten vervolgens weg in de richting van het Roelof Hartplein.

Verdachte met masker

De recherche zoekt naar informatie over de overvallers, met name over de overvaller die op de medewerker heeft geschoten. Deze overvaller droeg tijdens de overval een opvallend masker. Weet u mogelijk meer over de verdachten? Neem dan contact op met de politie.

Aankomst en vertrek overvallers

Ook komt de recherche graag in contact met mensen die de overvallers voorafgaand of na de overval hebben gezien. Het gaat om twee in het donker geklede mannen, waarvan één dus met een opvallend masker.

Informatie delen

Kunt u de recherche verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.