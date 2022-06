Gewelddadige overval woning IJburglaan Amsterdam

Op dinsdagavond 7 december 2021 is een -toen nog- 21-jarige slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval in een woning aan de IJburglaan. Daarbij zijn vijf horloges en heeft het slachtoffer meerdere verwondingen opgelopen. De recherche heeft beelden van de twee verdachten en wil weten wie ze (her)kent.

Omschrijving

Die bewuste avond is het slachtoffer alleen thuis als er rond 23.30 uur iemand bij hem voor de deur staat. Deze persoon heeft al een paar keer op de deur geklopt en het duurt even voordat de bewoner doorheeft dat er iemand staat. Hij denkt dat het om een bezorger gaat, maar zodra hij de deur opent blijkt dit niet het geval te zijn. Hij voelt ook gelijk tegendruk van de deur en er duikt een tweede persoon bij de deur op. Ondanks dat het slachtoffer in zijn eentje is, probeert hij de deur dicht te duwen en stort hij zich met gevaar voor eigen leven op de twee mannen. Tevergeefs, want hij wordt met grof geweld de woning in geduwd en meerdere keren geslagen op zijn hoofd, onder meer met een vuurwapen. In de woning blijven de twee mannen zeer gewelddadig en zij weten er uiteindelijk met vijf horloges waaronder een Rolex en Breitling, vandoor te gaan. Op straat laat één van de overvallers in alle haast zijn vuurwapen vallen maar raapt die weer op. De overvallers stappen in een rode auto en rijden in de richting van IJburglaan met de kruising Haringbuisdijk.

Wat het slachtoffer heeft meegemaakt is extreem heftig en beangstigend. Hij heeft in zijn woning gevochten alsof zijn leven er vanaf hing. Hij liep hierbij onder meer verwondingen op aan zijn hoofd, door de klappen met een vuurwapen. Verwondingen herstellen met de tijd, maar wanneer je wordt overvallen in je eigen woning, dan tast dat je veiligheidsgevoel aan op een plek waar je je juist veilig zou moeten voelen.

We hebben beelden van de twee verdachten. Ook hebben we foto’s van de twee weggenomen horloges (zie verder in dit artikel).

Signalementen

Verdachte 1

- Man;

- ongeveer 180 centimeter lang;

- tussen de 18 en 20 jaar oud;

- licht getinte huidskleur;

- smal postuur;

- droeg een zwarte gewatteerde bodywarmer, vermoedelijk van het merk The North Face;

- droeg een capuchon met daaronder een zwarte pet, een zwarte broek, zwarte schoenen, blauwe handschoenen en een zwart mondkapje.

Verdachte 2

- Man;

- licht getinte huidskleur met donkere ogen en wenkbrauwen;

- tussen de 18 en 23 jaar oud;

- ongeveer 180 centimeter lang;

- heeft een opvallend grote neus in de vorm van een punt;

- fors postuur;

- droeg geheel zwarte kleding, met witte letters op rechterbovenbeen

- droeg een blauw mondkapje, leren zwarte handschoenen, een rugzak en een capuchon.

Informatie delen

Weet u meer over deze overval, herkent u de verdachten op de beelden of heeft u meer informatie over de gestolen horloges? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.