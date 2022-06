Woninginbraak Fluessenlaan

Op zaterdagmiddag 23 oktober 2021 is er door drie personen ingebroken in een kamer van een woning waar jongeren begeleid wonen aan de Fluessenlaan. Ten tijde van de inbraak was het minderjarige slachtoffer niet thuis. De recherche doet onderzoek in deze zaak en is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 oktober ontdekt een medewerker van een woning waar jongeren begeleid wonen dat er een slot van één van de kamers is geforceerd. De jongere die er woont, is op dat moment op vakantie.

De woning heeft meerdere camera’s en wanneer de medewerker de beelden terug gaat kijken, ziet hij dat er die zaterdagmiddag rond 13.30 uur een onbekend persoon - verdachte 1- over de schutting klimt en de achtertuin inloopt. Deze verdachte doet de achterdeur open waarna hij in de hal van de woning loopt. Verdachte 1 staat voor een kort moment in de hal te videobellen waarna hij zich omdraait, naar boven kijkt en recht in de camera kijkt. Vervolgens doet hij handschoenen aan en opent de voordeur waarna twee andere personen – verdachte 2 en 3 - naar binnen gaan. Alle drie de verdachten hebben op dat moment hun capuchons op.

De drie verdachten lopen via de trap naar de kamer van het slachtoffer. Ondertussen staat een vierde verdachte in de omgeving op de uitkijk. Het duurt niet lang voordat ze weer via dezelfde trap terugkomen. Eén van hen draagt een grote bruine tas met daarin waardevolle en persoonlijke spullen van de jeugdige bewoner.

Het is opvallend dat er slechts in één kamer is ingebroken, want er wonen meerdere jongeren. Voor het slachtoffer is het een erg naar idee dat deze personen in zijn kamer zijn geweest en zijn waardevolle spullen hebben gestolen.

De vier verdachten staan op beeld waardoor we een signalement van ze hebben.

Signalementen

Verdachte 1

- donker getinte huidskleur;

- zwarte jas met capuchon;

- blauwe sportbroek;

- donkere schoenen.

Verdachte 2

- licht getinte huidskleur;

- donkere jas met capuchon van het merk Under Armour;

- donkere sportbroek.

Verdachte 3

- donkergroene jas met Adidas logo;

- donkere capuchon;

- donkere sportbroek van het merk Puma.

Verdachte 4

- donker getinte huidskleur;

- baard;

- rode pet met witte letters;

- blauwe jas;

- donkergrijze spijkerbroek;

- zwarte schoenen.

Informatie delen

Weet u wie de verdachten op de beelden zijn of heeft u andere informatie over de inbraak ? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.