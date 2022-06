Zware mishandeling Nieuwe Doelenstraat

Omschrijving

Die nacht staan een jonge man en vrouw even na 04.00 uur met de fiets te kletsen na een avondje stappen. Terwijl de twee staan te praten komen er vanuit het Rokin twee mannen en een vrouw aanlopen. Vanuit het niets wordt het groepje agressief naar het kletsende tweetal. Op camerabeelden is te zien hoe er hard geslagen en later zelfs ook geschopt wordt. Ook de vrouw wordt meerdere keren in haar gezicht geslagen. Het mannelijke slachtoffer wordt zo hard geschopt dat hij bewusteloos raakt. Terwijl hij bewusteloos op de grond ligt, besluit het drietal er vandoor te gaan. Achteraf blijkt de man ernstig letsel te hebben opgelopen. Niet alleen heeft hij een zware hersenschudding, maar hij heeft ook een gebroken kaak. De vrouw heeft een gebroken tand door de klappen in het gezicht.

De mishandeling is vastgelegd door bewakingscamera’s en rechercheurs hopen dat het publiek meer informatie heeft over de verdachten op de beelden. Van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1

- man

- normaal postuur

- lichte huidskleur

- donker haar

- gekleed in een licht gekleurde jas met witte rand, donkere broek en donkere schoenen

Verdachte 2

- man

- normaal postuur

- lichte huidskleur

- donker haar

- gekleed in donkere jas broek en donkere schoenen

Verdachte 3

- vrouw

- normaal postuur

- donkere jas met bontrand,

- donker gekleurde onderkleding en schoenen.

Informatie delen

Herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.