Overval woning Wassenaar

Op zondag 8 mei rond 18.45 uur is een 68-jarige vrouw in haar woning aan het Maaldrift in Wassenaar overvallen.

Omschrijving

In haar woning is het slachtoffer door een verdachte geduwd en is ten val gekomen. De overvaller is er met de handtas van het slachtoffer op een fiets vandoor gegaan. Korte tijd later worden met de bankpassen van het slachtoffer contactloos betaald bij een tankstation op de Plesmanlaan in Leiden, een supermarkt aan de Stationsweg en op de Steenstraat in Leiden. Op alle beelden komt dezelfde verdachte in beeld. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze overvaller.