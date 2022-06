Bankhelpdeskfraude Leiden

Deze zogenaamde medewerker vertelde het latere slachtoffer dat er problemen waren met zijn bankrekening. Om dit op te lossen moest het slachtoffer zijn pinpas aan deze zogenaamde medewerker afgeven. De inwoner uit Leiden gaf zijn pinpas af aan de zogenaamde medewerker. Het slachtoffer vertrouwde het niet helemaal en maakte een foto van deze man. Deze man heeft voor ruim 2500 euro bij een geldautomaat aan de Montgomerystraat in Leiden gepind met de bankpas van het slachtoffer. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.