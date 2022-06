Ernstig zedenincident Leiden

Een 27- jarige mevrouw wordt op klaarlichte dag tegen de grond gewerkt en verkracht. Het slachtoffer heeft om hulp geroepen waardoor haar belager er uiteindelijk vandoor is gegaan. Getuigen hebben de man weg zien rennen in de richting van de Drie Octoberstraat waar hij zijn fiets heeft neer gezet. De man stapt op zijn fiets en fietst weg door de Drie Octoberstraat in de richting van de Schelpenkade. Vanavond in Team West worden camerabeelden van deze verdachte getoond.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.