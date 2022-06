Brandstichting Kamperfoeliestraat

Op 15 november 2021 is er brand geweest in een woning aan de Kamperfoeliestraat. Hierbij raakte niemand gewond. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen en beelden.

Omschrijving

Rond middernacht werd de bewoner opgeschrikt door een harde knal in zijn benedenwoning, waarna direct een grote brand ontstond. De man kon zijn woning tijdig verlaten en waarschuwde meteen zijn bovenburen, die hun huis ook op tijd konden verlaten. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar buurpanden, maar de inboedel was niet meer te redden; beide woningen brandden volledig uit.

De bewoner heeft geen idee waarom zijn woning het doelwit van brandstichting is geworden. De man en zijn bovenburen zijn elders ondergebracht en kunnen voorlopig niet naar hun woningen terug.

Tips?

De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart en daarbij is de hulp van getuigen zeer welkom. Er is mogelijk een verdachte te zien op bewakingsbeelden. Herkent u deze persoon of weet u wie het kan zijn, laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens.