Supermarktmedewerkers overvallen onder dreiging van vuurwapen

Omschrijving

Omstreeks half tien in de avond kregen twee medewerkers van een supermarkt aan de Boergoensevliet de schrik van hun leven toen er twee mannen de winkel binnenvielen. Een van de overvallers had een vuurwapen in zijn handen en gaf een van de medewerkers een stomp.

Nadat de verdachten een greep uit de kassalade deden en wat andere producten uit de winkel meenamen, vluchtten ze de supermarkt uit. De slachtoffers bleven verbouwereerd achter.



De supermarkt is een week terug ook overvallen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Mogelijk heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Boergoensevliet of heeft u meer info over de verdachten. Beide mannen waren donker gekleed en hadden een donkere huidskleur. Heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op via de onderstaande opties.