Mishandeling - Halstraat - Breda

Laatste update: 28-06-2022 | 09:19 Zaaknummer: 2022046249 Datum delict: 20-02-2022 Plaats delict: Breda

Wat een gewone stapavond was, veranderde voor de man ineens in een drama. Zonder duidelijke aanleiding slaat iemand een glas kapot in zijn gezicht. Het is 00.30 uur in de nacht, net zondag 20 februari geworden.