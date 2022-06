Overval - Hoffmanlaan - Tilburg

Omschrijving

De dader belt maandag 18 april 2022 omstreeks 20.15 uur aan bij het appartement van het slachtoffer in de Hoffmanflat in Tilburg Noord. De 86-jarige vrouw opent de voordeur die direct door hem verder open geduwd wordt. De overvaller bedreigt de bewoonster met een mes en roept dat ze haar telefoon en pinpas moet afgeven. Het slachtoffer weet wat afstand van de indringer te nemen, stapt snel het balkon op en doet die deur op slot. De bejaarde vrouw roept vanaf het balkon voorbijgangers op om de politie te bellen. De dader gaat er daarop vandoor. Hij staat op bewakingsbeelden.



Het zou gaan om een getinte man, rond de 20 jaar oud, 1.80-1.85 meter lang, hij heeft een smal postuur. Hij droeg een sjaal voor zijn gezicht. Hij had een muts op en droeg zwarte kleding. De kans is groot dat hij hier in de omgeving en in de dagen voor de overval en op de dag zelf heeft rondgehangen.