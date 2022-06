Schietincident - Boschstraat - Breda

Een schietpartij in de Boschstraat in Breda. Dat is wat er hier gebeurt. De man die net uit de bestelauto stapte, vuurt meerdere kogels af op een shishalounge in de straat.

Omschrijving

Deze beelden zijn gemaakt door een camera in de Boschstraat in Breda. Het is woensdag 27 april, ongeveer tien over half vier ’s nachts. Een auto parkeert aan de andere kant van de straat. De bijrijder stapt uit. En steekt even later de straat over. Hij rommelt wat en dan ineens: hij schiet. Meerdere kogels belanden in de shishalounge. De man rent weer terug naar de auto en rijdt vervolgens samen met de chauffeur weg.