Waar is deze verdachte van een schietpartij in Tilburg?

De politie is dringend op zoek naar de verdachte op deze foto. De politie verdenkt hem van zijn betrokkenheid bij een schietpartij op een terras in de Tilburgse binnenstad in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni. De identiteit van de man is bij de politie bekend, maar zijn verblijfplaats niet. We vragen hem dringend zich te melden en vragen iedereen die een vermoeden heeft of weet waar hij verblijft dit met de politie te delen.

Omschrijving

Bij deze schietpartij raakte zondag 12 juni om 00.20 uur een 29-jarige Tilburger gewond toen hij op de Heuvelring werd beschoten. Toegesnelde agenten zagen niet veel later twee mannen wegvluchten. Een van de mannen, een 22-jarige man uit Drunen, werd direct aangehouden en zit nog vast. Ondanks de politie een waarschuwingsschot loste, wist de andere man te ontkomen. Op zijn vluchtroute werd later een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen.

Melden

De politie doet een dringend beroep op deze verdachte om zich te melden. Op dit moment wordt de foto van de verdachte in overleg met het Openbaar Ministerie gepubliceerd met een zogenaamde blur. Als u weet waar deze verdachte is of u heeft een vermoeden waar hij kan zijn, laat dit aan ons weten! Neem contact met ons op via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook hieronder een tipformulier invullen.

Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer:2022150991.