Woninginbraak - Grachtweg - Zierikzee

Op 25 december 2021 (Tweede Kerstdag) wordt tussen 15.00 en 22.30u een kluis uit een woning in Zierikzee gestolen. In de kluis zitten paspoorten, rapporten, testamenten, een creditcard en een horloge. Bewoners komen om 22.30u thuis, maar zien geen bijzonderheden aan de woning. Pas de volgende ochtend zien ze dat de kluis ontbreekt. Na contact met de bank blijkt dat er op 25 december drie keer is geprobeerd om met de creditcard geld op te nemen, maar dat is mislukt en de kaart is geblokkeerd. Er zijn videobeelden van de verdachte terwijl hij probeert geld op te nemen.

Omschrijving

Het is zaterdag 25 december als rond 15.30u de bewoners van een woning aan de Grachtweg vertrekken naar de stad voor familiebezoek. Rond 22.30u komen ze weer thuis en gaan ze naar bed. Als ze 's ochtends wakker worden zien ze kleding op de grond liggen voor de kledingkast. Vreemd, want zo hebben ze het niet achtergelaten. Gelijk controleren ze of de kluis er nog is. Maar de kluis is weg. En dan blijkt dat er op dezelfde avond nog geprobeerd is om geld op te nemen met de gestolen creditcard. Rond kwart voor acht doet de verdachte een poging om te pinnen bij een geldautomaat in Oost-Souburg, zo’n 40 minuten rijden vanaf Zierikzee. Dit mislukt en de kaart wordt geblokkeerd. De verdachte gaat er zonder geld vandoor.



De gestolen kluis is nog niet teruggevonden. Het zou goed kunnen dat die ergens tussen Zierikzee en Oost-Souburg is gedumpt. Het is een grijze, metalen kluis van ongeveer 50 x 50 centimeter dus als iemand die heeft gevonden, horen we dat natuurlijk graag!

De pinner heeft een lichte huidskleur, hij droeg op de dag van inbraak een blauwe gewatteerde jas en had een groene capuchon op, Onder de groene capuchon draagt hij een zwarte pet met een onbekende tekst of logo.