Verlaten plaats ongeval - Stationsstraat - Helmond

Op donderdagavond 14 april (de dag voor goede vrijdag) om 19:15 uur loopt een ouder echtpaar in de tunnel onder het spoor in Helmond. Een fietsster komt roepend aanrijden en probeert het oudere stel te ontwijken, maar dat is niet gelukt. De vrouw van het ouder echtpaar wordt geraakt door de fietsster en komt ten val. Ook de fietsster zelf valt door deze botsing. De fietsster stapt na het ongeval op haar fiets en rijdt zonder gegevens uit te wisselen in de richting van de Anna wijk.

Omschrijving

De oudere vrouw is dusdanig gewond geraakt dat zij er nog langere tijd mee zoet is. Ondanks dat het al even geleden is, willen we graag de betrokken fietser opsporen.

Signalement

Wij zoeken een 20-35 jarige vrouw met een bruin/groene oude Gazelle damesfiets. Deze mevrouw heeft kort zwart haar en is ongeveer 1,70 meter lang met een gezet postuur.

Bent u de vrouw die wij zoeken? Dan willen we u vragen om contact met ons op te nemen. Of heeft u deze dag iets gezien? Of weet u meer? Laat het ons dan weten. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000.