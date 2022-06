Wie is deze man

De politie is op zoek de persoon op de foto in verband met een gepleegd strafbaar feit, dat vorig jaar op zaterdag 19 juni 2021, plaatsvond bij natuurbad “De IJzeren Man" gelegen aan de Javalaan in Eindhoven. Ondanks onderzoek naar de identiteit van de verdachte, is die tot nu toe onbekend gebleven.

Omschrijving

Vooralsnog hebben we zijn gezicht onherkenbaar gemaakt en geven we hem de kans zichzelf bij ons te melden. Doe je dat niet of wordt je identiteit niet op een andere manier bekend, dan loop je het risico dat we je binnenkort herkenbaar in beeld gaan brengen. Herken je jezelf dus op beeld? Meld je z.s.m. bij de politie in Eindhoven. Herkent iemand anders deze persoon, misschien aan de tatoeages, of weet iemand waar we hem kunnen vinden? Meld het onsvia het tipformulier of eventueel via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Vermeld zaaknummer: 2021136154