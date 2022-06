Woningoverval - Vughterstraat - Den Bosch

In een bovenwoning aan de Vughterstraat in Den Bosch, op zaterdag 11 december, wordt een man in zijn woning overvallen. De 50-jarige man is alleen thuis met zijn 13-jarige dochter. De man heeft net zijn oudste dochter gedag gezegd. Vrijwel direct daarna klinkt de deurbel. De man denkt dat zijn oudste dochter iets is vergeten en opent zonder te kijken de voordeur via de intercom. Als hij even in de hal kijkt, ziet hij tot zijn schrik echter twee jonge mannen naar binnen lopen. Voor hij het weet, staan de mannen in de woonkamer en ze vragen meteen aan hem of hij meekomt naar de keuken.

Omschrijving

In de keuken wordt de ernst van de situatie pas echt duidelijk. De eerste verdachte vraagt om geld en dreigt zijn dochter mee te nemen en iets aan te doen als hij niet meewerkt. De andere overvaller begint de man uit te schelden en als hij zegt geen geld in huis te hebben, wordt hij vanuit het niets geslagen op zijn gezicht. Amper bekomen van de klap voelt de man plots een mesje, die recht tegen zijn keel wordt gezet.



Rolex

Hij wordt gedwongen zijn horloge af te geven. Omdat de man zijn dochter wil beschermen, ziet hij geen andere mogelijkheid dan zijn dure Rolex af te doen en aan de overvaller te geven. Maar de indringers willen méér en vragen weer om geld. De man loopt de woonkamer in en pakt daar twee enveloppen die op een bureau liggen. In de keuken laat de man zien dat er amper 100 euro in de enveloppen zit. En ook dit geld verdwijnt in de jaszak van de jonge overvaller.



Vuurwapen

Maar de indringers eisen meer geld en willen de kluis zien. Opnieuw dreigen ze zijn dochter, die pas 13 is, iets heel ergs aan te doen als de man niet meewerkt. Hij ziet geen andere uitweg dan hen mee te nemen naar de eetgelegenheid waar hij eigenaar van is, een paar honderd meter verderop. En onderweg wordt hem duidelijk gemaakt dat hij niet met ze moet sollen, omdat een van hen een vuurwapen in zijn jaszak zou hebben zitten.



Kluis

Als ze in de eetgelegenheid zijn aangekomen, neemt de man ze mee naar de kluis. Terwijl de man de kluis opent houdt de eerste verdachte de boel goed in de gaten. Deze verdachte is inmiddels aangehouden door de politie. Het slachtoffer zegt tegen de tweede verdachte dat de kluis helemaal leeg is. Omdat die dit niet gelooft, gaat hij zelf poolshoogte nemen. Als hij naast zijn slachtoffer hurkt, ziet hij dat er inderdaad niets in de kluis ligt. Zonder extra buit verlaten de twee jonge mannen de eettent. Ze dwingen de eigenaar hen weer te volgen.



Verbouwereerd

Eenmaal terug bij de woning van het slachtoffer dwingen de overvallers dat hij hen weer meeneemt naar binnen. Om zijn dochter te beschermen neemt hij het tweetal daar opnieuw mee naar de keuken. Het slachtoffer wordt opnieuw gevraagd naar geld, sieraden en de kluis. Hij weet hen te overtuigen dat er hier geen kluis is en dat hij pas over twee weken weer salaris krijgt. Dreigend wijst één van de indringers met zijn vinger naar de bange man, terwijl hij zegt “dat ze terugkomen en dat ze hem weten te vinden”. Bij het weglopen, steken ze hun hand op naar het meisje en lopen naar beneden. De man blijft verbouwereerd achter met zijn dochter.



Wij zijn nog op zoek naar één van de twee verdachten. Weet u wie hij is of heeft u een vermoeden? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen hem te vinden? Laat het dan zo snel mogelijk weten.



Signalement

Volgens het slachtoffer had deze tweede verdachte een onverzorgd uiterlijk en maakte hij een zenuwachtige indruk. Hij dreigde buiten dat hij ook een vuurwapen bij zich zou hebben, maar deze heeft hij niet laten zien.