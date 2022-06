Verdachten beroving gezocht

Omschrijving

We zijn op zoek naar de jongemannen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze zijn diverse malen vastgelegd op de camerabeelden in de binnenstad. Om tot herkenning van de verdachten te komen, worden beelden hierbij vrijgegeven. In overleg met het Openbaar Ministerie worden de beelden eerst geblurd vrijgegeven. Wanneer hun identiteit niet binnen twee weken bekend is, worden de beelden van de verdachten ongeblurd vrijgegeven.



Kent of herkent u een of meerdere verdachten? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844, onderstaand tipformulier of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).