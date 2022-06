Diefstal Iphone - Tinnegieterstraat - 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Beelden uit Den Bosch. Het gaat om twee lieden Ze hebben het voorzien op een telefoon en gaan nogal gewiekst te werk om die ook te pakken te krijgen. Eerst is er de ene man. Hij pakt de telefoon waarop meteen het alarm afgaat. Een beveiliger van de winkel komt erbij en zet het alarm af. De andere man staat op dat moment buiten de winkel en is constant aan de telefoon. Hij staat er trouwens op meerdere momenten wel heel erg duidelijk op! Dan gaat hij naar binnen, naar precies die telefoon van net. Hij rommelt wat, kijkt wat, pakt dan de telefoon van tafel en loopt er op z’n gemak de winkel mee uit. Het is duidelijk. Ze worden allebei gezocht deze twee. Wie zijn dit? Deel uw vermoeden met ons via de bekende kanalen!