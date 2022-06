Getuigen gezocht beroving - Cypresstraat - ‘s-Hertogenbosch

Afgelopen nacht is een 69-jarige bezorger onderweg naar zijn klant als hij plots van achteren wordt aangereden door een scooter. Op deze scooter zitten twee mannen, maar we sluiten niet uit dat er meerdere personen bij betrokken waren. Snel heeft het slachtoffer door dat de mannen hele andere dingen van plan zijn. Hij wordt geslagen, en bestolen van zijn persoonlijke goederen.

Omschrijving

Wij zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze beroving en mishandeling van afgelopen nacht (24 op 25 juni) op de Cypresstraat in ‘s-Hertogenbosch. Het incident vond plaats rond 04:00 uur. Omdat er een scooter bij het incident betrokken was en er een ruzie heeft plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de verdachten gaan wij ervan uit dat dit is opgevallen. Wij roepen getuigen op om zich bij ons te melden.