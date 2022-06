Gezocht: voortvluchtige Lulzim Spahiu

Lulzim Spahiu is veroordeeld voor het medeplegen van een gijzeling in 1999, waarbij het slachtoffer is mishandeld, bedreigd en is opgesloten in een kruipgat onder de vloer van een woning in Emmen. Een half jaar later heeft hij zijn toenmalige vriendin opzettelijk van haar vrijheid beroofd door haar op te sluiten in een kruipruimte in een woning in Buren. Ook zij werd mishandeld.

Omschrijving

Spahiu is in 2001 in vrijheid gesteld in afwachting van de uitspraak van de zaak. Hij is voortvluchtig sinds juni 2004. Het moment waarop zijn veroordeling - een gevangenisstraf van ongeveer 4,5 jaar - onherroepelijk is geworden. Met aftrek van voorarrest moet hij nog zo’n 3,5 jaar de gevangenis in.

Lulzim Spahiu is ook wel bekend onder de naam Hazir Spahija of bijnaam Smokey. Spahiu is te zien op foto’s uit 2000. Hij lijkt vermoedelijk dan ook niet meer één op één op de foto’s.

Mogelijke verblijfplaats

Hij is geboren in Joegoslavië en hij houdt zich vermoedelijk op in Albanië of Kosovo, maar met beide landen zijn er juridisch geen mogelijkheden om hem uit te leveren. En dus is hij al bijna twintig jaar voortvluchtig.

De politie wil graag weten waar Spahiu verblijft of met welke personen hij in contact staat.

Ook recente foto’s en beelden van hem zijn van groot belang voor het onderzoek.