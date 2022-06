Hennepkwekerij in schuur

Op 25 april 2022 wordt een hennepkwekerij gevonden in een schuur bij de Van Egmondkade in Utrecht. Naar aanleiding van een melding van woningbouwvereniging Mitros. Er blijkt sprake te zijn van diefstal van stroom en er worden 198 hennep planten gevonden. Door een buurtbewoner zijn twee mannen gezien die het betreffende gebouw uit kwamen. Deze mannen staan op camerabeelden van een voordeur. Van één van de mannen is de identiteit bekend.

Omschrijving

Op 25 april 2022 meldt woningbouwvereniging Mitros een hennepkwekerij aan de Van Egmondkade. De politie gaat ter plaatse.

Omschrijving situatie: achter de woningen van de Van Egmondkade ligt een binnentuin. De binnentuin is bereikbaar via een poort. In de binnentuin ligt een ommuurd gedeelte, enkel toegankelijk via een hek. In dit ommuurde gedeelte staan twee kleine gebouwen/schuren. In het rechter gebouw treft de politie een hennepkwekerij aan. Er staan 198 planten. Er was sprake van diefstal van de stroom. Er is zeer waarschijnlijk meermalen geoogst.