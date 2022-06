Politie zoekt in Rotterdam pinnende daders Vriend-in-noodfraude

Een 81-jarige vrouw uit Voorthuizen wordt in januari van dit jaar slachtoffer van Whatsappfraude. De verdachten pinnen bij drie bezinestations in Rotterdam. Reden om ze te laten zien in Bureau Rijnmond. Wie herkent deze mannen?

Omschrijving

Op 9 januari van dit jaar denkt een 81-jarige vrouw uit Voorthuizen (Gelderland) een appje te krijgen van haar dochter. “Mam, mijn telefoon is kapot ik heb tijdelijk een ander nummer. Sla je het op in je telefoon?” “Ben jij dit Ingrid?”, vraagt ze nog. Ja sorry, vergeten te vermelden is het antwoord.

Wat volgt is een lading appjes waarin de zogenaamde dochter vraagt om geld wat ze echt snel zal terugbetalen. De vrouw wil haar dochter graag helpen en na enige aarzeling regelt ze het geld. Ze moet paysafekaarten halen bij een benzinepomp en uiteindelijk wordt haar gevraagd haar pincode te appen en haar betaalkaart aan de voordeur te hangen zodat die kan worden opgehaald door een buurjongen. Daarna hoort ze niets meer…

Dan appt ze maar naar haar dochter met de vraag hoe het zondag is afgelopen. Die schrikt van haar moeders bericht want zij weet van niets. Als ze contact met haar moeder zoekt, ontdekt ze dat die slachtoffer is geworden van Whatsappfraude.

Na onderzoek blijkt dat drie mannen in wisselende samenstelling de paysafekaarten bij verschillende benzinestations hebben ingewisseld en gepind hebben met de pinpas van het slachtoffer bij twee pinautomaten. Via beveiligingscamera’s komen de mannen in beeld. Zij doen dit niet alleen in de omgeving van Voorthuizen maar ook bij drie tankstations in Rotterdam. Vandaar dat we de beelden ook in Bureau Rijnmond laten zien. De mannen zijn goed te onderscheiden door hun kleding.

Verdachte 1: De man in het rode trainingspak

Hij pint/ruilt paysafekaarten bij een Esso pompstation in Rotterdam ook is te zien hoe hij buiten in een auto stapt. Bij een Shell pompstation in Rotterdam wacht hij terwijl zijn collega in het grijs pint/ruilt

Verdachte 2: De man in het blauw

Deze man kijkt mee bij Argos en de Shell op in Rotterdam

Verdachte 3: De man in grijs

Deze man pint bij een Argos en Shell.

De politie wil deze mannen graag aanhouden. Herkent u (een van) hen of kunt u meer vertellen over deze zaak, neem dan alstublieft contact op via de opsporingstiplijn: tel 0800 – 6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.