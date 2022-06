Politie dringend op zoek naar Sherwin Benshomin Windster

Omschrijving

De politie is dringend op zoek naar de de 27-jarige Sherwin Benshomin Windster. Hij ontsnapte samen met medegedetineerde Luciano D. op dinsdagavond 21 juni rond 20.30 uur uit de Pompekliniek in Nijmegen. Onbekenden hadden met een slijptol een gat gemaakt in de omheining van de forensisch-psychiatrische kliniek. Daarna zijn de twee gevlucht in een witte Volkswagen Golf, vijfdeurs, met zonnedak. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL startte meteen een onderzoek. De vluchtauto werd kort daarna aangetroffen in Amsterdam. Op 30 juni is Luciano D. aangehouden in Den Haag.

Sherwin Benshomin Windster is nog voortvluchtig. Hij is in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden.

Signalement:

Windster is 1.74 meter, heeft 2 gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Hij droeg tijdens de ontsnapping een bruin trainingspak.