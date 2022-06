Vijf mannen verdacht van gewapende woningoverval Langenhorst

Omschrijving

De overvallers, een groep van vijf vermoedelijk Antilliaanse mannen, kwamen rond 00.15 uur de woning binnenvallen op het moment dat twee vrouwelijke bezoekers weggingen. Even daarvoor hadden de verdachten de achterdeur van het flatgebouw geforceerd om het portiek in te kunnen komen. Een van hen had een vuurwapen waarmee hij de bewoner bij binnenkomst direct sloeg en bedreigde. Twee anderen hadden een groot mes bij zich.

Terwijl een van de overvallers het slachtoffer en een aanwezige vriend van hem bedreigden om zijn sieraden en geld af te geven, doorzochten anderen de woning. En het bleef niet bij dreigen: op een gegeven moment haalde de overvaller met het vuurwapen de trekker over en wordt de bewoner getroffen in zijn borst. Kort daarna verlieten daders de woning. Op beelden is te zien vrijwel gelijktijdig de twee vrouwen, die zich tijdens de overval nog in het gebouw bevonden, de flat verlaten.

Het slachtoffer en zijn bezoeker waarschuwen gelijk de politie, en na eerste hulp ter plaatse wordt de bewoner snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt de kogel uit zijn borst gehaald. Het slachtoffer is inmiddels weer thuis.

De politie is natuurlijk op zoek naar de vijf mannen, maar onderzoekt ook de rol van de twee vrouwen. Van hen weten we dat ze rond 19.30 uur aankwamen bij de woning van het latere slachtoffer en dat ze enkele momenten voor de verdachten, rond 00.30 uur, de flat verlaten. In Bureau Rijnmond delen we bewakingsbeelden van de mannen.

Iedereen die meer weet over deze overval, iets is opgevallen die nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 mei of misschien nog beelden heeft waarop iets waardevols te zien is, wordt gevraagd contact op te nemen via de onderstaande mogelijkheden.