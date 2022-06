Wie herkent deze dief?

Omschrijving

Omstreeks 13.20 uur loopt het slachtoffer vanuit winkelcentrum De Schooten Plaza aan de Baljuwstraat in de richting van de Gravin Magdalena van Waardenburglaan als zij wordt beroofd van haar persoonlijke bezittingen. De dader trekt hardhandig de handtas van de 85-jarige vrouw uit haar rollator en gaat ervandoor in de richting van het winkelcentrum. Even daarvoor had het slachtoffer bij het winkelcentrum geld opgenomen bij een geldautomaat.

Vanwege de mogelijke minderjarigheid van de verdachte wordt hij op dit moment onherkenbaar in beeld gebracht.

Signalement dader:

-Jongen

-Ongeveer 16 jaar oud

-Lichte huidskleur

-Smal postuur

-1.80 meter lang

-Draagt een lange donkere jas met een capuchon over zijn hoofd

-Draagt grijze sneakers