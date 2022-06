Wie zag Daniel Dutina in de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni?

Maandagochtend 13 juni werd de 51-jarige Daniel Dutina gevonden in zijn woning aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Hij bleek te zijn overleden. De politie sluit een misdrijf niet uit en zoekt getuigen die Dutina in de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni hebben gezien of beelden hebben waar hij mogelijk op staat.

Omschrijving

We weten dat hij die nacht rond 0.28 uur een avondwinkel op de Bergweg heeft bezocht. Hij loopt daarna weg richting de Gerard Scholtenstraat. Ook is hij gezien in de buurt van het Pijnackerplein.

De politie wil de nabestaanden graag helderheid geven over de oorzaak van Daniel Dutina’s overlijden. Uw informatie kan daar mogelijk bij helpen. Zag u hem die nacht of heeft u camerabeelden die de politie nog niet gezien heeft? Meldt u dan alstublieft via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via het tipformulier. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.