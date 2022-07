Vrouw gewond na straatroof

De politie is op zoek naar één specifieke getuige: een persoon die door de verdachte werd aangesproken op het Centraal Station in Utrecht. Op bewakingsbeelden is te zien dat de verdachte hem of haar om een sigaret vraagt.

Omschrijving

Rond 07:30 uur loopt ze van het station over de Oudegracht richting de Stadhuisbrug. Ze is op weg naar haar werk. Als ze ter hoogte van de Kruidvat loopt wordt ineens haar tas van haar schouder getrokken. Ze valt hard op haar heup en heeft veel pijn. De straatrover gaat er met haar tas vandoor richting de Stadhuisbrug. Omstanders helpen haar en bellen 112. In het ziekenhuis blijkt dat ze een scheurtje in haar heup heeft en dat haar vinger gebroken is. Door het letsel zit ze nu in een rolstoel, herstel kan nog maanden duren.

De verdachte is te zien op beelden van cameratoezicht, vóór en ná de beroving. Van de beroving zelf zijn geen bewakingsbeelden.

Signalement

De verdachte is een man rond de 20/25 jaar, ongeveer 1.75/1.80 lang, heeft een licht tot lichtgetinte huid en kort donker krullend haar dat bovenop geblondeerd is. Hij droeg een donkere capuchonjas en donkere broek.