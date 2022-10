Geld opnemen en betalen met gestolen bankpas - Osdorpplein en Osdorper Ban - Amsterdam

Maandagavond 8 november 2021 maakten twee nog onbekende personen in Osdorp meerdere malen gebruik van een gestolen bankpas. Het 85-jarige slachtoffer gaf de pas even daarvoor in goed vertrouwen af nadat een zogenaamde bankmedewerker hem dit in verband met fraude telefonisch verzocht had.

Omschrijving

Rond 17.00 uur die maandag kreeg het slachtoffer een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker bij de fraudeafdeling van zijn bank. Deze medeweker vertelde het slachtoffer dat er veel fraude gepleegd werd en dat hij ervoor kon zorgen dat het geld van het slachtoffer veilig zou zijn. Om dit te kunnen doen, moest de medewerker het computerscherm van het slachtoffer overnemen en daarom was het noodzakelijk dat het slachtoffer AnyDesk installeerde op zijn computer. Het slachtoffer deed wat hem gevraagd werd, installeerde het programma en volgde de verdere instructies van de medewerker. Daarna gaf de medewerker aan dat er een bezorger de bankpas van het slachtoffer zou komen ophalen zodat deze kon worden geblokkeerd.

Niet veel later belde er inderdaad iemand bij het slachtoffer aan om de pas te komen ophalen. Terwijl hij nog aan de telefoon was met de medewerker, gaf het slachtoffer zijn bankpas aan deze jongeman mee. Nadat het gesprek tussen de medewerker en het slachtoffer was beëindigd, belde het slachtoffer met één van zijn kinderen. Die voelde meteen aan dat er iets niet goed zat toen zijn vader vertelde over het eerdere contact met de bank. Op het moment dat de zoon daarna zelf contact opnam met de bank, bleek dat er al verschillende keren geld opgenomen en betaald was met de bankpas van zijn vader. In nog geen anderhalf uur tijd verdween er bijna 6000 euro van de rekening van het slachtoffer.

Signalement verdachten

Bij het slachtoffer aan de deur verscheen een verdachte die voldoet aan het volgende signalement:

- Man;

- Ongeveer 20 jaar;

- Normaal postuur;

- Donker haar, kort kapsel;

- Ongeveer 1.75 meter lang;

- Droeg kleding van DHL.

Daarnaast maakten er twee personen gebruik van de gestolen bankpas van het slachtoffer. Het is onbekend of zij ook betrokken zijn geweest bij het verkrijgen van die pas. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Rond de 25 jaar oud;

- Opvallend dikke zwarte wenkbrauwen;

- Lang zwart haar in een knot;

- Wit shirt met lange mouwen;

- Zwarte bodywarmer;

- Spijkerbroek met gaten;

- Sneakers merk Nike type air Jordan.

Verdachte 2

- Man/vrouw (moeilijk te zeggen op basis van de beelden);

- Donkergetinte huidskleur;

- Fors postuur;

- Zwarte jas;

- Zwarte capuchon;

- Zwart mondkapje.

Informatie delen

Herkent u de personen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Voorkom dat u slachtoffer wordt

- Uw bank zal u nooit bellen en om uw inloggegevens vragen;

- Wordt u gebeld of staat er iemand aan de deur die een programma op uw computer wil installeren? Doe dit niet. Laat iemand niet binnen;

- Twijfelt u? Bel uw bank op het bekende telefoonnummer om te checken of het klopt;

- Informeer ouders, buren en collega’s ook over dit soort oplichting;

- Geef nooit zomaar toegang tot uw computer;

- Deel nooit logingegevens, pincodes of wachtwoorden.