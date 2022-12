Inbraak woning Kerkstraat

Vrijdagmiddag 24 september 2021 breken twee nog onbekende mannen in bij een woning aan de Kerkstraat. Een camera binnen legt dit live vast en de bewoner wordt daardoor op afstand getuige van de inbraak in zijn eigen woning.

Omschrijving

Het slachtoffer is die vrijdagmiddag rond 16.10 uur aan het werk als hij opeens een melding krijgt op zijn telefoon. De melding komt van de camera in zijn woning: die heeft beweging gedetecteerd, neemt daarom beelden op en stuurt deze automatisch meteen door naar het slachtoffer. Tot zijn grote schrik ziet het slachtoffer dat twee mannen die hij niet kent zijn woning betreden. Vervolgens ziet hij dat de mannen korte tijd binnen zijn en daarna weer vertrekken met een aantal eigendommen van het slachtoffer. Het slachtoffer laat de beelden direct zien aan een collega en ze schakelen direct de politie in. Agenten snellen direct naar de woning, maar treffen ter plaatse en in de omgeving helaas geen verdachten meer aan.

Later blijkt dat de mannen het volgende uit de woning hebben meegenomen:

- Een groot cash geldbedrag;

- Een laptop van het merk Asus, ROG Strix, GL702VM, 7th generation Intel Core, kleur: zwart;

- Een toetsenbord van het merk Logitech, kleur: zwart;

- Een tablet van het merk Lenovo, Yoga 1050F, kleur: zilver.

Signalement verdachten

De camera heeft de twee verdachten duidelijk op beeld vastgelegd. Hun signalementen:

Signalement verdachte 1

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Tussen 30 en 40 jaar oud;

- Kort, blond haar;

- Baardje, snor;

- Gekleed in beige colbert/ bruinig shirt/blauwe broek/witte gympen.

Signalement verdachte 2

- Man,

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen 30 en 40 jaar oud;

- Zeer kort, zwart haar;

- Gekleed in witte polo/witte nette broek/bruine broeksriem/witte gympen;

- Deed op een gegeven moment een zwarte bril op en een blauw mondkapje.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.